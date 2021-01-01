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الاحتلال يعتقل محاضرا جامعيا في الخليل

الإثنين 01 نوفمبر 2021 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، محاضرا جامعيا من مدينة الخليل، وفتشت "بركسا" في المحافظة.

وذكرت مصادر إعلامية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت دكتور "المحاسبة" في جامعة الخليل، حذيفة نبيل عيسى الجعبري (31 عاما)، عقب مداهمة منزله في حي نمره بالمدينة والعبث بمحتوياته.

كما فتشت قوات الاحتلال "بركسا" في قرية حمصة غرب بلدة دورا جنوب غرب الخليل تعود ملكيته للمواطن معتصم رمضان العواودة، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، ومدخلي مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص" والجنوبي "الفحص"، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

#الخليل #الاحتلال

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