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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الإثنين 01 نوفمبر 2021 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلموديا في باحاته.

وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.

ويتعرض الشبان المقدسيون وبالتوازي مع جرائم الاحتلال لاستفزازات يومية من قبل المستوطنين الذين ينظمون المسيرات، والتجمعات، عدا عن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى.

#المسجد الأقصى #مستوطنون #القدس

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