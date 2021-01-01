صور قرداحي تملأ شوارع صنعاء.. وإطلاق اسمه على "شارع الرياض"

وكالات

علّق جماعة أنصار الله "الحوثي" المسيطرة على العاصمة اليمنية، صور وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وتداول ناشطون صورا من العاصمة صنعاء، تظهر قرداحي مع عبارة "حرب اليمن عبثية"، والتي أطلقها الوزير اللبناني وتسببت بأزمة دبلوماسية كبيرة مع دول خليجية.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الحوثيين لم يكتفوا بتعليق الصور، إذ قاموا بتحويل اسم "شارع الرياض" إلى "شارع قرداحي".



ولم يقدم قرداحي استقالته رغم دعوة تيارات لبنانية له بذلك، في حين تقول أطراف لبنانية أخرى إن الأزمة الدبلوماسية ضخمتها السعودية، وأن تصريح قرداحي كان قبل توزيره.

وطردت السعودية والكويت والبحرين سفراء لبنان لديها، فيما سحبت الإمارات كافة دبلوماسييها من بيروت.

وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب إن السعودية تعاملت مع لبنان في هذه الأزمة بـ"قساوة"، وترفض النزول إلى الحوار.

فيما يقول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن بلاده توصلت إلى التعامل مع لبنان "لم يعد مثمرا أو مفيدا، وأن المشكلة لا تقتصر على تصريحات وزير واحد، وهي أكبر من ذلك".



