جيش الإحتلال يبدأ مناورات واسعة على الجبهة الشمالية

القدس المحتلة / سما /

بدأ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مناورات واسعة على الجبهة الشمالية لفحص الجهوزية وتعزيزها لدى قواته استعدادًا لأي مواجهة.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن هذه المناورات ستحاكي سيناريوهات متعددة منها الحرب على عدة جبهات مع التركيز على الجبهة الشمالية.

ويعمل مدقق مراقب الجيش الإسرائيلي لفحص كفاءة واستعداد قوات الاحتياط في المنطقة الشمالية، والتعامل مع حادثة تفجير على الحدود اللبنانية.

وتأتي هذه المناورات ضمن ما سمي “شهر تعزيز الجهوزية” بعد مناورة بدأت على مستوى هيئة الأركان العامة.