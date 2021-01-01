  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وثيقة لليكود لمنع مشاركته في تشكيل أو المشاركة بحكومة تعتمد على الأحزاب العربية

الإثنين 01 نوفمبر 2021 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وثيقة لليكود لمنع مشاركته في تشكيل أو المشاركة بحكومة تعتمد على الأحزاب العربية



 وقع معظم أعضاء الكنيست عن حزب الليكود اليميني الإسرائيلي، إلى جانب العشرات من رؤساء فروع الحزب، على وثيقة تنص على منع الحزب من تشكيل حكومة أو المشاركة في ائتلاف يعتمد على أحزاب وأعضاء كنيست يبدون تعاطفهم مع ما وصفتهم الوثيقة بـ “الإرهابيين”.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنه في حال تم إقرار الوثيقة بشكل نهائي داخل الليكود، فإن الحزب لن يشارك في أي حكومة تدعمها أو تشارك فيها أحزاب القائمة العربية الموحدة، أو القائمة العربية المشتركة.

ووفقًا للقناة، فإنه تم التوقيع على الوثيقة من قبل 27 عضوًا من فصيل الليكود، وهناك من امتنعوا عن التوقيع عليها ومن بينهم زعيم الحزب بنيامين نتنياهو ورئيس مركز الحزب حاييم كاتس.

ويسعى بعض أعضاء الحزب لعقد اجتماع لمركز الليكود الشهر المقبل لدفع الوثيقة أمام صناع القرار بهدف إقرارها.

وقال مكتب نتنياهو إنه يؤيد هذه الخطوة، وأنه سيوقع لاحقًا عليها.

وتأتي هذه الوثيقة في ظل هجوم غير مسبوق من قبل أطراف يمينية ضد القائمة العربية الموحدة بزعم أنها تمول حركة حماس.

"القدس

الأكثر قراءة اليوم

الجهاد الاسلامي : تسهيلات مصرية كبيرة لغزة ...

إعلامي يفجر "مفاجأة" حول عمل ابنة جورج قرداحي

بينيت : لا يمكن إقامة دولة فلسطينية والفلسطينيون "مجرد موضوع آخر" بالمحادثات مع قادة عرب

بفعل قرار لترامب.. شركة أمريكية تعرض على زبائنها صورا عالية الجودة لمواقع إسرائيلية حساسة

مسؤول فلسطيني : اسرائيل تقرر فرض رسوم جمركية جديدة وارتفاع كبير للاسعار

حزب الله يكشف سبب الأزمة بين لبنان والسعودية

وزير الزراعة: سنشهد اليوم انخفاضا على اسعار الدجاج بينما سترتفع اسعار الفواكه

الأخبار الرئيسية

حكومة بينيت – لابيد تواجه أخطر أيامها

قيادي بالجهاد: اللقاءات كانت بمنتهى الوضوح.. والقاهرة بدأت فعلياً بتطبيق سلسلة إجراءات لصالح غزة

استئناف مساعدات الاتحاد الأوروبي... هل تنقذ السلطة الفلسطينية من أزمتها الاقتصادية الخانقة؟

جيش-لبنان-730x438

"يسرائيل هيوم": في ظل أزمته وبسببها.. إسرائيل وبدء “حرب الشمال الأولى” من لبنان

617e96654c59b726ec5ac46a

بفعل قرار لترامب.. شركة أمريكية تعرض على زبائنها صورا عالية الجودة لمواقع إسرائيلية حساسة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية