وثيقة لليكود لمنع مشاركته في تشكيل أو المشاركة بحكومة تعتمد على الأحزاب العربية

وقع معظم أعضاء الكنيست عن حزب الليكود اليميني الإسرائيلي، إلى جانب العشرات من رؤساء فروع الحزب، على وثيقة تنص على منع الحزب من تشكيل حكومة أو المشاركة في ائتلاف يعتمد على أحزاب وأعضاء كنيست يبدون تعاطفهم مع ما وصفتهم الوثيقة بـ “الإرهابيين”.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنه في حال تم إقرار الوثيقة بشكل نهائي داخل الليكود، فإن الحزب لن يشارك في أي حكومة تدعمها أو تشارك فيها أحزاب القائمة العربية الموحدة، أو القائمة العربية المشتركة.

ووفقًا للقناة، فإنه تم التوقيع على الوثيقة من قبل 27 عضوًا من فصيل الليكود، وهناك من امتنعوا عن التوقيع عليها ومن بينهم زعيم الحزب بنيامين نتنياهو ورئيس مركز الحزب حاييم كاتس.

ويسعى بعض أعضاء الحزب لعقد اجتماع لمركز الليكود الشهر المقبل لدفع الوثيقة أمام صناع القرار بهدف إقرارها.

وقال مكتب نتنياهو إنه يؤيد هذه الخطوة، وأنه سيوقع لاحقًا عليها.

وتأتي هذه الوثيقة في ظل هجوم غير مسبوق من قبل أطراف يمينية ضد القائمة العربية الموحدة بزعم أنها تمول حركة حماس.

"القدس