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ارتفاع على درجات الحرارة وسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق

الإثنين 01 نوفمبر 2021 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع على درجات الحرارة وسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق



رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية ان حالة الطقس لليوم الاثنين ستتراوح بين أجواء معتدلة خاصة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً في الأغوار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وتسقط  زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ،الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الثلاثاء: أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في الأغوار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق،الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية تنشط أحيانا خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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