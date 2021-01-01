العليا الإسرائيلية تصادر 4700 دونم في الشيخ جراح

القدس المحتلة/سما/

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، قراراً بمصادرة 4700 دونم في حي الشيخ جراح بالقدس، تعود الى أربع عائلات وهي؛ عبيدات، وعودة، وجار الله، ومنصور، وذلك لصالح بلدية القدس الإسرائيلية كحديقة عامة، على أن تتكفل شركة فندق الرشيد بتكاليف الحديقة وتعويض أصحاب الأراضي.

وقال كمال عبيدات لـصحيفة ”القدس” المحلية، يأتي القرار بناء على طلب أصحاب – شركة فندق الرشيد – لمصادرة الأرض المجاورة بهدف رفع نسبة البناء للفندق من 18 ألف إلى 36 ألف متر مربع، لصالح البلدية الإسرائيلية، شرط أن يتم تحويلها الى حديقة على نفقة أصحاب الفندق ودفع التعويض لأصحاب الأرض في صندوق المحكمة.



وأضاف عبيدات، إن العائلات الأربعة ترفض هذا التعويض بشكل تام، مؤكداً أن العائلات الربع ستلاحق الشركة وعبد الحكيم طوطح وشركائه عشائرياً وشرعياً ووطنياً. مؤكداً انه سيتم عرض كافة المستندات والوثائق التي تثبت هذه الصفقة غير الأخلاقية والتي تمس بحقوق العائلات وتقضي على مشروع كان قيد الاعداد لخدمة القدس والمقدسيين.

وأشار إلى أن المحامي مهند جبارة واسعد مزاوي مثلا أصحاب الأراضي في هذه القضية التي نعدى النظر فيها سنوات. وقال ان هذه القضية تنظر في المحاكم الإسرائيلية منذ أكثر من 20 عاماً، حيث ان المحكمة فرضت علينا دفع مبلغ 35 ألف شيكل في صندوق المحكمة ومبلغ 15 ألف شيكل اخيراً.

وأوضح عبيدات أن مساحة الأرض تزيد عن 4700متر، وكانت مستغلة كموقف للباصات والسيارات، وذلك تمهيداً لتنفيذ مشروع ضخم لصالح المقدسيين في هذه المنطقة الحساسة والمستهدفة من قبل الاستيطان والمستوطنين.