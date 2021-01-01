  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لبنان يعلن فشل حل الخلاف مع دول الخليج: هناك قساوة سعودية لانتفهمها

الأحد 31 أكتوبر 2021 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان يعلن فشل حل الخلاف مع دول الخليج: هناك قساوة سعودية لانتفهمها



بيروت/سما/

أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، اليوم الأحد، فشل خلية الأزمة في حل المشكلة الدبلوماسية مع دول الخليج على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

وقال بوحبيب، في حديث لقناة "الجديد" اللبنانية  "لم يعد هناك وجود للخلية التي انتهى أمرها نتيجة فشلها ونحن الآن جميعا على اتصال مع (رئيس الوزراء نجيب) ميقاتي".

وأوضح حسب القناة: "الخلية فشلت لأن الأزمة أصبحت أكبر من الوزارات وأكبر من لبنان بسبب عوامل خارجية وداخلية أيضا وهي لن تجتمع مرة أخرى".

وتابع وزير الخارجية: "هناك قساوة سعودية لا نتفهمها فالمشاكل بين أي دولتين يتم حلها عبر الحوار وما عملنا حوار".

وأكد بوحبيب: "لن نقبل أن تحل أي أزمة على حساب السعودية أو على حساب لبنان ولتتحرك جامعة الدول العربية وتدعو إلى الحوار".


وأشار الوزير اللبناني إلى أن "الحكومة باقية وبحسب ما علمت من الرئيسين عون وميقاتي أن هناك تطمينات دولية لدعمها".

#لبنان #عبد الله بو حبيب #جورج قرداحي #بيروت #السعودية

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: صاروخ سوري وصل تل أبيب يُشعل رأس قائد القوات الجوية الإسرائيلية شيبا

غانتس يصدر تعليمات لحزمة ثانية من التسهيلات للفلسطينيين وهي كالتالي ..

الجهاد الاسلامي : تسهيلات مصرية كبيرة لغزة ...

إستمرار انخفاض سعر صرف الدولار

إعلامي يفجر "مفاجأة" حول عمل ابنة جورج قرداحي

بينيت : لا يمكن إقامة دولة فلسطينية والفلسطينيون "مجرد موضوع آخر" بالمحادثات مع قادة عرب

أول ظهور علني لقائد طالبان هبة الله أخوند زاده

الأخبار الرئيسية

قيادي بالجهاد: اللقاءات كانت بمنتهى الوضوح.. والقاهرة بدأت فعلياً بتطبيق سلسلة إجراءات لصالح غزة

استئناف مساعدات الاتحاد الأوروبي... هل تنقذ السلطة الفلسطينية من أزمتها الاقتصادية الخانقة؟

جيش-لبنان-730x438

"يسرائيل هيوم": في ظل أزمته وبسببها.. إسرائيل وبدء “حرب الشمال الأولى” من لبنان

617e96654c59b726ec5ac46a

بفعل قرار لترامب.. شركة أمريكية تعرض على زبائنها صورا عالية الجودة لمواقع إسرائيلية حساسة

مستوطنات

صحيفة إسرائيلية تتسائل: أمام معادلة “الاستيطان وأموال العم سام”.. هل حان تفعيل رابط مؤتمر مدريد؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية