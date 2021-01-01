لبنان يعلن فشل حل الخلاف مع دول الخليج: هناك قساوة سعودية لانتفهمها

بيروت/سما/

أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، اليوم الأحد، فشل خلية الأزمة في حل المشكلة الدبلوماسية مع دول الخليج على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

وقال بوحبيب، في حديث لقناة "الجديد" اللبنانية "لم يعد هناك وجود للخلية التي انتهى أمرها نتيجة فشلها ونحن الآن جميعا على اتصال مع (رئيس الوزراء نجيب) ميقاتي".

وأوضح حسب القناة: "الخلية فشلت لأن الأزمة أصبحت أكبر من الوزارات وأكبر من لبنان بسبب عوامل خارجية وداخلية أيضا وهي لن تجتمع مرة أخرى".

وتابع وزير الخارجية: "هناك قساوة سعودية لا نتفهمها فالمشاكل بين أي دولتين يتم حلها عبر الحوار وما عملنا حوار".

وأكد بوحبيب: "لن نقبل أن تحل أي أزمة على حساب السعودية أو على حساب لبنان ولتتحرك جامعة الدول العربية وتدعو إلى الحوار".



وأشار الوزير اللبناني إلى أن "الحكومة باقية وبحسب ما علمت من الرئيسين عون وميقاتي أن هناك تطمينات دولية لدعمها".