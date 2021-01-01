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الاشغال تُسلم اللجنة المصرية مواقع المدن المقرر إقامتها بغزة

الأحد 31 أكتوبر 2021 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاشغال تُسلم اللجنة المصرية مواقع المدن المقرر إقامتها بغزة



غزة / سما /

سلمت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، صباح اليوم الأحد، مواقع إقامة المدن المصرية المقرر إقامتها في قطاع غزة للجنة المصرية لإعمار غزة.

بدوره، قام منسق المشاريع المصرية في الوزارة م. محمد العسكري وبحضور ممثلين عن وزارة الحكم المحلي ورؤساء بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار ورئيس بلدية الزهراء أ. مروان حمد، بتسليم مواقع بناء المدن في منطقة جباليا والزهراء للجنة المصرية لإعمار غزة.

وأكد "العسكري" أن اللجنة المصرية لإعمار غزة ستبدأ بالعمل على تصميم المدن الثلاثة في قطاع غزة تمهيدًا لبناء المدن على الأراضي المعتمدة.

#وزارة الأشغال العامة #قطاع غزة #المدن المصرية #اللجنة المصرية لإعمار غزة

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