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يديعوت: إصابة 8 إسرائيليين في حادث بدبي

الأحد 31 أكتوبر 2021 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: إصابة 8 إسرائيليين في حادث بدبي



دبي/سما/

أصيب 8 إسرائيليين بجراح، مساء اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة جيب كانت تقلهم في صحراء دبي الإماراتية، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن 8 إسرائيليين أصيبوا خلال رحلة في الصحراء بدبي.

وأضافت: "أبلغت شركة تأمين السفريات للخارج PassportCard، أن المصابين تم نقلهم إلى إحدى المستشفيات المحلية في دبي".

وأوضحت أن إسرائيليا واحدا جراحه متوسطة، أما باقي الإصابات فَطفيفة.

من جانبها، أكدت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية الخبر في تغريدة بحسابها على موقع تويتر.


ووقعت إسرائيل والإمارات في 14 سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقا لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولاحقا تم التوقيع على عشرات الاتفاقات بين البلدين في مجالات مختلفة بما في ذلك اتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول.

#دبي #الامارات #يديعوت احرونوت

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