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مقنع يثير الذعر في طوكيو: طعن 17 شخصا وأضرم النيران بعربة قطار

الأحد 31 أكتوبر 2021 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقنع يثير الذعر في طوكيو: طعن 17 شخصا وأضرم النيران بعربة قطار



طوكيو /وكالات/

أوقفت السلطات اليابانية شخصا يشتبه في أنه هاجم ركاب قطار في طوكيو، اليوم الأحد، بسكين وأشعل حريقا فيه، على ما ما أوردت وسائل إعلام محلية، أشارت إلى إصابة 17 شخصا، جروح أحدهم خطرة.

وأفادت وكالة "كيودو" للأنباء عن إصابة 15 شخصا، فيما قال تلفزيون "إن إتش كاي" العام، إن الهجوم خلف 17 مصابا أحدهم يبلغ ستين عاما وجروحه بالغة.

وأظهر مقطع فيديو صُور داخل القطار ونُشر على "تويتر"، ركابا مذعورين يركضون في القطار فرارا من ألسنة اللهب والدخان المتصاعد من العربات.

وجاء في مقطع فيديو آخر تم تداوله على "تويتر" ركابا يهربون من نوافذ القطار المتوقف في إحدى محطات ضواحي طوكيو الغربية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن المهاجم المفترض الذي يُعتقد أنه في العشرينات من عمره، هاجم أشخاصا بسكين وأضرم نارا بعدما سكب مادة لم تحدد بعد في القطار، وقد أوقف بتهمة محاولة القتل.

وأشارت تقارير محلية إلى أن المهاجم كان مقنعا على هيئة شخصية "الجوكر" أثناء تنفيذه الهجوم.

ووقع الاعتداء قرابة الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (13,00 في توقيت القدس)، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فيما كانت مراكز الاقتراع تغلق أبوابها في البلاد التي تنظم، الأحد، الانتخابات التشريعية.

ونادرا ما تُرتَكب جرائم عنيفة في اليابان التي تفرض قوانين مشددة على حيازة الأسلحة النارية لكنها تشهد أحيانا جرائم عنيفة باستخدام أسلحة أخرى.

في آب/ أغسطس، وقع هجومان آخران في وسائل النقل العام في طوكيو.

وفي مطلع آب/ أغسطس، أثناء الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية، أدى هجوم بسكين على قطار في الضواحي إلى إصابة عشرة أشخاص. ثم في 24 منه، أصيب شخصان بحروق بحمض الكبريت في محطة مترو بالعاصمة. وألقي القبض على المشتبه بهما في الحادثتين، وهما يابانيان، بعد فترة وجيزة.

#السلطات اليابانية #اليابان #الجريمة والعنف

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