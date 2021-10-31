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قطر تبلغ نهائيات كأس آسيا على حساب سوريا (فيديو)

الأحد 31 أكتوبر 2021 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تبلغ نهائيات كأس آسيا على حساب سوريا (فيديو)



الدوحة/سما/

تأهل المنتخب القطري إلى نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2022 تحت 23 عاما، عقب تعادله أمام نظيره السوري (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في العاصمة الدوحة.

وتقدم منتخب سوريا بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله المهاجم القطري يوسف عبدالرزاق خطأ في مرماه، حيث اصطدمت الكرة به قبل أن تعانق الشباك، في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.

ورد القطري محمد وعد بهدف التعادل لمنتخب العنابي سجله من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.


وعزز العنابي القطري تربعه على عرش صدارة ترتيب المجموعة الأولى للتصفيات، برصيد 7 نقاط، وتأهل مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، المقررة إقامتها في أوزبكستان عام 2022.


بينما احتل منتخب سوريا المركز الثاني في جدول الترتيب، برصيد 5 نقاط، ويليه اليمن في المرتبة الثالثة، برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على سريلانكا بثلاثة أهداف من دون رد.

ويتأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2022، متصدر كل من المجموعات الـ11 في التصفيات مباشرة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني.

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