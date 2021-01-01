“فتح” في نابلس تعقد مؤتمر المكتب الحركي الفرعي للمهندسين ” دورة الانتصار للأسرى”

نابلس / سما /

عقدت حركة “فتح” في محافظة نابلس، المؤتمر الحركي الفرعي للمهندسين (دورة الانتصار للأسرى).

وجرى عقد المؤتمر بحضور وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” اللواء توفيق الطيراوي، وعضوي المجلس الثوري: كفاح حرب وجهاد المسيمي، وأمين سر الحركة في المحافظة، محمد حمدان، وعدد من أعضاء لجنة الإقليم، ومسؤولة ملف المكاتب الحركية ومسؤولة لجنة الاشراف على الانتخابات، مي قرادة، والقائم بأعمال رئيس بلدية نابلس، المهندس إياد خلف.

وأكد الطيراوي في كلمته على أنه لا يمكن استنهاض حركة “فتح” إلا من خلال العمل الديمقراطي والانتخابات الديمقراطية. وشدد على وجوب عمل جميع أبناء الحركة لإنجاح الانتخابات المحلية. وأثنى الطيراوي على أهمية عقد هذه المؤتمرات للقطاعات التنظيمية المختلفة داخل الحركة.

ودعا كافة أعضاء المكاتب الحركية لمواصلة العمل التنظيمي والمؤسساتي، للارتقاء بواقع الحركة على كافة الأصعدة. وأشاد الطيراوي بدور وجهود اللجنة التحضيرية وعملها الدؤوب ومصداقيتها.

بدورها، رحبت قرادة بالحضور باسم لجنة الإشراف على الانتخابات، وأشادت بقطاع المهندسين الهام ودوره في بناء ورفعة الوطن والحركة، ودعم هذا القطاع لكافة الثوابت الوطنية وأهمها قضية الأسرى الذين حمل المؤتمر اسمهم انتصارا لهم ولقضيتهم العادلة والمصيرية.

وأوضحت قرادة انه تم تشكيل لجنة إشراف على انتخابات المهندسين، عملت بشكل متواصل لمتابعة تجديد الانتساب وحصر وتجديد العضوية ومتابعة أمور الطعون والترشح.

وقد أعلنت قرادة اكتمال النصاب للهيئة العامة وبدء أعمال المؤتمر، وتم تفويض المهندسة عدالة الاتيرة لرئاسة المؤتمرمن قبل أعضاء الهيئة العامة، والمهندس مروان جمعة نائبا، والمهندس عبد السلام الفولة مقررا لأعمال المؤتمر.

وقد فاز في عضوية المكتب الحركي الفرعي للمهندسين بالتوافق كل من احمد الساحلي، وإيمان زيدان، وجعفر إسماعيل، ورامز الضميدي، ورفيق جاموس، ورولا عوادة، وشادي صوالحة، وعاصم ميالة، وعمرو كلبونة، ومحمد طبيلة، ومحمد مشاقي، وهبة العمد، وولاء كيلاني، ويوسف عبد القادر. وانتخب المهندس طلال الزمار أمينا للسر.