فوز الفرع الطلابي لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بجامعة النجاح بالمركز الثاني عالمياً في مسابقة تطوير المواقع العالمية

نابلس / سما /

فاز الفرع الطلابي لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)– فرع جامعة النجاح الوطنية بالمركز الثاني عالمياً في مسابقة تطوير المواقع العالمية التي تنظّمها الجمعية الأم في الولايات المتحدّة الأمريكية، متفوقا على جميع الأفرع الطلابية المشاركة حول العالم والتي تقدر بالمئات.

وحصد الفرع الطلابي للنجاح هذا الإنجاز بموقع إلكتروني مميّز حقق كافة المعايير الخاصة بالمسابقة والتي كان من أهمها؛ سهولة الاستخدام، وإمكانية الوصول، وجودة المحتوى، وتصميم الموقع، وجودة الموقع وتميّزه عن غيره وتوافره على منصات مختلفة كالهاتف النقّال وجهاز الحاسوب.

وتجري مسابقة اختيار أفضل موقع إلكتروني من قبل الجمعية الأم على مرحلتين، حيث يتم في المرحلة الأولى المنافسة بين الجمعيات الطلابية في كل منطقة تتبع لها، علماً أن الفرع الطلابي للنجاح يتبع لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، ويتم اختيار أفضل فرعين من حيث الموقع الإلكتروني لكل منطقة للمنافسة في المرحلة النهائية التي تضم أفضل الأفرع من مختلف مناطق الجمعية حول العالم، واستطاع فرع جامعة النجاح أن يحصد المركز الثاني في المسابقة النهائية ليكون ثاني افضل فريق عالمياً.

وفي هذا الصدد، هنأ أ.د. عبد الناصر زيد، رئيس جامعة النجاح الطلبة بهذا الفوز، مؤكداً على دعم الجامعة لطلبتها وتشجيعهم على المشاركة في مختلف المسابقات المحلية والعربية والعالمية؛ من أجل تعزيز مهاراتهم وصقل شخصياتهم، إضافة إلى دور هذه المشاركات في تعزيز تواصل الطلبة مع سوق العمل وإبراز دورهم ومستواهم العلمي المميز.

يشار إلى أنه يُشرف على الفرع الطلابي لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) في جامعة النجاح الدكتورة منى ضميدي، عضو هيئة التدريس في قسم هندسة الحاسوب، ويشرف على تطوير الموقع للجمعية الطالب عبد الرحمن بعباع الطالب في هذا القسم.

ويشارك الفرع الطلابي لجمعية IEEE بالعديد من المسابقات العالمية والتي تنظّم من قبل جمعية IEEE الأم، فقد أنهى الفرع الطلابي في مطلع الأسبوع الماضي مشاركته بمسابقة IEEEXtreme بنسختها الخامسة عشرة، حيث حصد فريق pythot المرتبة الثانية على مستوى فلسطين.