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اسرائيل تعلن اكتشاف انفلونزا الطيور في حظائر الدجاج

الأحد 31 أكتوبر 2021 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تعلن اكتشاف انفلونزا الطيور في حظائر الدجاج



القدس المحتلة / سما /

 أعلنت إسرائيل اكتشاف إنفلونزا الطيور في حظائر دجاج في الشمال .

ووفقا لصحيفة معاريف فقد أشار الدكتور تامير جوشين ، مدير الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، اليوم (الأحد): حتى اللحظة الأمور تحت السيطرة وتم إعدام حظائر دجاج ، وفي الوقت الحالي لا علم لنا أيضًا بأي حظائر دجاج أخرى ينتشر فيها الفيروس.

واضاف " أنفلونزا الطيور من هذا الصنف تأتي إلينا من أوروبا - هناك حالات تفشي معلن عنها حاليًا في إيطاليا وهولندا وألمانيا والدنمارك وروسيا وإنجلترا".

وأوضح مدير الخدمات البيطرية أن "هذا الفيروس لديه القدرة على إصابة البشر ، ولكن لكي يحدث ذلك - يجب أن يكون الشخص على اتصال وثيق بالدجاج... نحن لا نتعامل باستخفاف عندما يتعلق الأمر بأنفلونزا الطيور . ".

#اسرائيل #إنفلونزا الطيور

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