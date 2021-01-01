اسرائيل تعلن اكتشاف انفلونزا الطيور في حظائر الدجاج

القدس المحتلة / سما /

أعلنت إسرائيل اكتشاف إنفلونزا الطيور في حظائر دجاج في الشمال .

ووفقا لصحيفة معاريف فقد أشار الدكتور تامير جوشين ، مدير الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، اليوم (الأحد): حتى اللحظة الأمور تحت السيطرة وتم إعدام حظائر دجاج ، وفي الوقت الحالي لا علم لنا أيضًا بأي حظائر دجاج أخرى ينتشر فيها الفيروس.

واضاف " أنفلونزا الطيور من هذا الصنف تأتي إلينا من أوروبا - هناك حالات تفشي معلن عنها حاليًا في إيطاليا وهولندا وألمانيا والدنمارك وروسيا وإنجلترا".

وأوضح مدير الخدمات البيطرية أن "هذا الفيروس لديه القدرة على إصابة البشر ، ولكن لكي يحدث ذلك - يجب أن يكون الشخص على اتصال وثيق بالدجاج... نحن لا نتعامل باستخفاف عندما يتعلق الأمر بأنفلونزا الطيور . ".