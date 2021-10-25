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ما قصة الموز بين السوريين والأتراك ؟

الأحد 31 أكتوبر 2021 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما قصة الموز بين السوريين والأتراك ؟



وكالات/سما/

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر مواطنين سوريين بصدد "استفزاز الأتراك والسخرية من ضائقتهم الاقتصادية".

وبدأ جدل في تركيا هذا الأسبوع بعد أن صور لاجئون سوريون هناك أنفسهم وهم يأكلون الموز، تعقيبا منهم على مقطع نشر في 25 أكتوبر، وظهر فيه جدال بين شابة سورية ومواطنين أتراك في حي باسطنبول، حيث قال رجل تركي للشابة: "تعيشون بسهولة أكثر منا، أنا لا أستطيع أن أشتري الموز فيما أنتم تشترونه بالكيلوغرامات في الأسواق!".

وإثر هذا الجدل، أعلنت تركيا  أنها ستطرد سبعة سوريين اعتقلتهم بسبب "السخرية من الأتراك في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهرون فيه وهم يأكلون الموز".

و يواجه 7 سوريين الترحيل من تركيا بعد نشرهم مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يستفزون بها الأتراك بأكل الموز، وسط شكاوى واسعة النطاق من السكان الأتراك بشأن نمط حياة اللاجئين.


وقالت وكالة "ديميرورين" الخاصة للأنباء، إن السوريين السبعة بالإضافة إلى قاصر سوري آخر اعتقلوا في مدينة إزمير بغرب تركيا يوم الجمعة. وكانت هيئة الهجرة التركية قد أعلنت في وقت سابق عن معالجة وثائق 7 أجانب آخرين لترحيلهم لأسباب ذات صلة بهذا الموضوع.

وذكرت الوكالة أن المحتجزين السوريين السبعة سيجري ترحيلهم بتهمة "تهديد النظام والأمن العام"، فيما نقل الطفل القاصر إلى وكالة للأحداث.

وقالت إدارة الهجرة في بيان إن "إجراءات الترحيل ستبدأ" ضد سبعة أجانب بعد الانتهاء من الإجراءات القضائية.

وأضافت أن "الجهود تجري حاليا لكشف كل المنشورات الاستفزازية.. واتخاذ الاجراءات القضائية والإدارية اللازمة بحق كل أصحاب هذه المنشورات".

#سوريا #تركيا #قضية الموز

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