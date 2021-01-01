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منتخبنا الأولمبي يتعادل مع الأردن ويودع تصفيات آسيا

الأحد 31 أكتوبر 2021 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتخبنا الأولمبي يتعادل مع الأردن ويودع تصفيات آسيا



رام الله / سما /

ودع منتخبنا الأولمبي، مساء اليوم الأحد، التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً بكرة القدم، بعدما تعادل مع مضيفه الأردني بهدف لمثله، في لقاء أقيم على إستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة في ختام لقاءات المجموعة السادسة.

وكان منتخبنا خسر في مباراته الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة آسيا 2022 في أوزباكستان، أمام منتخب تركمانستان، بثلاثة أهداف لهدف.

وتأهل منتخب الأردن كبطل للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما حل ثانياً منتخب تركمانستان برصيد 3 نقاط، وجاء منتخبا أخيرا برصيد نقطة يتيمة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، واعتمد منتخبنا الذي كان بحاجة لفوز بفارق أربعة أهداف للتأهل كبطل للمجموعة، على انطلاقات شهاب القنبر ومحمد ديرية، إلا أنه افتقد للفاعلية الهجومية، ولم يشكل خطورة حقيقية تذكر على المرمى الأردني.

ولم يمهل المنتخب الأردني المستضيف، منتخبنا سوى دقيقتين حتى نجح في تسجيل هدف السبق، بعد كرة من محمد عبد المطلب الملقب بـ"بوغبا" للقادم من الخلف يزن النعيمات الذي هيأ الكرة لنفسه ومن خارج صندوق الجزاء سدد كرة صاروخية شاهدها حارس منتخبنا وهي تتهاوى داخل الشباك دون أن يحرك لها ساكنا.

وشهدت الدقائق الـ20 الأخيرة من زمن اللقاء سيطرة وأفضلية من لاعبي منتخبنا ما أسفر عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ77 من كرة ركنية وصلت إلى وجدي نبهان الذي سددها قوية بيسراه من داخل صندوق الجزاء على يمين الحارس.

#المنتخب الأولمبي #فلسطين #نهائيات كأس آسيا

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