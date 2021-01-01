التزاما بقرار الرئيس: قيادة المنظمة في لبنان تقرر تنكيس العلم الفلسطيني فوق جميع مقارها

بيروت /سما/

دعت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، إلى تنكيس العلم الفلسطيني على جميع المقار والمكاتب والمراكز والمؤسسات الاجتماعية والتربوية والصحية التابعة لها يوم الثلاثاء المقبل التزاما بقرار رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وأكدت الفصائل في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن الخطوة تأتي استنكارا ورفضا وتنديدا "بإعلان بلفور" المشؤوم، الذي أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، والذي نتج عنه قيام دولة الكيان الإسرائيلي الغاشم على أرض فلسطين، وما تمخض عنه من طرد وتشريد لأبناء شعبنا الفلسطيني وسلب حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه وممتلكاته.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي تذكير للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، خاصة المملكة المتحدة، بضرورة تحمل المسؤولية لتمكين شعبنا من نيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، المتمثلة في الاستقلال والحرية والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.