  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

التزاما بقرار الرئيس: قيادة المنظمة في لبنان تقرر تنكيس العلم الفلسطيني فوق جميع مقارها

الأحد 31 أكتوبر 2021 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
التزاما بقرار الرئيس: قيادة المنظمة في لبنان تقرر تنكيس العلم الفلسطيني فوق جميع مقارها



بيروت /سما/

دعت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، إلى تنكيس العلم الفلسطيني على جميع المقار والمكاتب والمراكز والمؤسسات الاجتماعية والتربوية والصحية التابعة لها يوم الثلاثاء المقبل التزاما بقرار رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وأكدت الفصائل في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن الخطوة تأتي استنكارا ورفضا وتنديدا "بإعلان بلفور" المشؤوم، الذي أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، والذي نتج عنه قيام دولة الكيان الإسرائيلي الغاشم على أرض فلسطين، وما تمخض عنه من طرد وتشريد لأبناء شعبنا الفلسطيني وسلب حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه وممتلكاته.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي تذكير للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، خاصة المملكة المتحدة، بضرورة تحمل المسؤولية لتمكين شعبنا من نيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، المتمثلة في الاستقلال والحرية والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

#فصائل منظمة التحرير #تنكيس العلم الفلسطيني #لبنان #مخيمات اللاجئين #اللاجئين الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: صاروخ سوري وصل تل أبيب يُشعل رأس قائد القوات الجوية الإسرائيلية شيبا

غانتس يصدر تعليمات لحزمة ثانية من التسهيلات للفلسطينيين وهي كالتالي ..

الجهاد الاسلامي : تسهيلات مصرية كبيرة لغزة ...

الجهاد الإسلامي تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة النخالة مع وزير المخابرات المصرية

إستمرار انخفاض سعر صرف الدولار

إعلامي يفجر "مفاجأة" حول عمل ابنة جورج قرداحي

بينيت : لا يمكن إقامة دولة فلسطينية والفلسطينيون "مجرد موضوع آخر" بالمحادثات مع قادة عرب

الأخبار الرئيسية

استئناف مساعدات الاتحاد الأوروبي... هل تنقذ السلطة الفلسطينية من أزمتها الاقتصادية الخانقة؟

جيش-لبنان-730x438

"يسرائيل هيوم": في ظل أزمته وبسببها.. إسرائيل وبدء “حرب الشمال الأولى” من لبنان

617e96654c59b726ec5ac46a

بفعل قرار لترامب.. شركة أمريكية تعرض على زبائنها صورا عالية الجودة لمواقع إسرائيلية حساسة

مستوطنات

صحيفة إسرائيلية تتسائل: أمام معادلة “الاستيطان وأموال العم سام”.. هل حان تفعيل رابط مؤتمر مدريد؟

واشنطن بوست: إسرائيل تصعد هجماتها ضد المنظمات الحقوقية الفلسطينية وعلى واشنطن أن تتحرك

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية