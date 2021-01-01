  1. الرئيسية
  2. الرياضة

طفل يوجه رسالة "مؤثرة" لصلاح عبر لافتة من المدرجات أثناء التعادل أمام برايتون (صورة)

الأحد 31 أكتوبر 2021 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
طفل يوجه رسالة "مؤثرة" لصلاح عبر لافتة من المدرجات أثناء التعادل أمام برايتون (صورة)



لندن/سما/

وجه مشجع يافع لفريق ليفربول رسالة لنجمه محمد صلاح خلال مباراته أمام ضيفه برايتون (2-2) التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع الطفل الصغير لافتة في المدرجات مكتوب عليها: " أبي بطل ولكن صلاح ملك".



-


وسقط فريق ليفربول في فخ التعادل في عقر داره على ملعب "أنفيلد" أمام برايتون العنيد بهدفين لكل منهما، بعد أن تقدم "الريدز" بهدفين من دون رد في الشوط الأول.

وصنع محمد صلاح الهدف الأول لزميله جوردان هندرسون في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية، لكن "الفرعون" المصري فشل في مواصلة سلسلته في هز الشباك للمباراة الحادية عشرة على التوالي، مع فريقه ليفربول في جميع المسابقات، وتوقف رصيده عند 10 أهداف، في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

#محمد صلاح #ليفربول #برايتون

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: صاروخ سوري وصل تل أبيب يُشعل رأس قائد القوات الجوية الإسرائيلية شيبا

غانتس يصدر تعليمات لحزمة ثانية من التسهيلات للفلسطينيين وهي كالتالي ..

الجهاد الاسلامي : تسهيلات مصرية كبيرة لغزة ...

الجهاد الإسلامي تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة النخالة مع وزير المخابرات المصرية

إستمرار انخفاض سعر صرف الدولار

إعلامي يفجر "مفاجأة" حول عمل ابنة جورج قرداحي

بينيت : لا يمكن إقامة دولة فلسطينية والفلسطينيون "مجرد موضوع آخر" بالمحادثات مع قادة عرب

الأخبار الرئيسية

استئناف مساعدات الاتحاد الأوروبي... هل تنقذ السلطة الفلسطينية من أزمتها الاقتصادية الخانقة؟

جيش-لبنان-730x438

"يسرائيل هيوم": في ظل أزمته وبسببها.. إسرائيل وبدء “حرب الشمال الأولى” من لبنان

617e96654c59b726ec5ac46a

بفعل قرار لترامب.. شركة أمريكية تعرض على زبائنها صورا عالية الجودة لمواقع إسرائيلية حساسة

مستوطنات

صحيفة إسرائيلية تتسائل: أمام معادلة “الاستيطان وأموال العم سام”.. هل حان تفعيل رابط مؤتمر مدريد؟

واشنطن بوست: إسرائيل تصعد هجماتها ضد المنظمات الحقوقية الفلسطينية وعلى واشنطن أن تتحرك

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية