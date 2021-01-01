المحرومون من الموز والتمر

وكالات/سما/

أعلنت الدكتورة ألينا ستيبانوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى السكر في دمهم والمصابين بمرض السكري الامتناع عن تناول الموز.

وتشير الطبيبة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى فائدة الموز للصحة، ومع ذلك على البعض الامتناع عن تناوله.

وتقول، "يحتوي الموز الناضج على مؤشر سكر مرتفع جدا. وهذا يعني أن مستوى السكر في الدم يرتفع بسرعة بعد تناول الموز. لذلك لا ينصح بتناوله كل من يعاني من مقاومة الأنسولين والمصابين بمرض السكري".

وتشير الخبيرة، إلى أنه نظرا لاحتواء الموز على السكريات، يفضل التقليل من تناول الموز عند الإصابة بالإسهال ومتلازمة القولون العصبي.

وتضيف، أما الأشخاص الذين لا يعانون من المشكلات الصحية المذكورة أعلاه، فإن الموز يجلب لهم فائدة كبيرة لأن "الموز مصدر التربتوفان الذي هو مقدمة لهرمون السيروتونين (هرمون السعادة). كما يحتوي الموز على الإينولين (نوع الألياف الغذائية الذائبة)، ما يؤثر إيجابيا في عملية التبرز. كما أن الألياف الغذائية الذائبة هي بمثابة بروبيوتيك "غذاء" لبكتيريا الأمعاء".

ودعت أيضا الأخصائية، عددا من الفئات إلى التقليل من تناول التمور أو الامتناع عن تناولها نهائيا.

وقالت خبيرة التغذية، إن التمر يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر وبالتالي يتعين على الأشخاص، الذين يعانون من مقاومة الأنسولين، ومرض السكري التقليل أو الامتناع من تناوله.

كذلك من الضروري بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ في البطن، أي يقللوا من تناول التمر.

كما نصحت بأنه من المهم عند التسوق واختيار التمر الانتباه إلى مظهر هذا المنتوج، وتجنب شراء التمر الذي يلمع لأنه يحتوي على "جلوكوز إضافي وثاني أكسيد الكبريت".