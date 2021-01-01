  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يلتقي عددا من وزراء الحكومة الأسكتلندية وأعضاء في البرلمان

الأحد 31 أكتوبر 2021 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يلتقي عددا من وزراء الحكومة الأسكتلندية وأعضاء في البرلمان



رام الله / سما /

 التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، لدى وصوله اسكتلندا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021، المقام في مدينة غلاسكو، عددا من وزراء الحكومة الأسكتلندية، وأعضاء في البرلمان من مختلف الأحزاب، ورؤساء لجان التضامن مع الشعب الفلسطيني، إضافة إلى عدد من ممثلي الجالية الفلسطينية واتحاد الطلبة، بحضور سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط.

واستعرض اشتية آخر المستجدات والوضع السياسي العام، والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، وارتفاع وتيرة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، إضافة إلى مخططات تهويد القدس وتهجير السكان، واستمرار الحصار على أهلنا في قطاع غزة.

وشدد على أهمية اعتراف اسكتلندا بدولة فلسطين، وذلك لحماية حل الدولتين من التلاشي، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

واطلع رئيس الوزراء على أوضاع الجالية الفلسطينية في اسكتلندا، مشيدا بدورهم في حشد الدعم وإقامة العديد من فعاليات مناصرة القضية الفلسطينية مع المتضامنين وأصدقاء الشعب الفلسطيني.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: صاروخ سوري وصل تل أبيب يُشعل رأس قائد القوات الجوية الإسرائيلية شيبا

غانتس يصدر تعليمات لحزمة ثانية من التسهيلات للفلسطينيين وهي كالتالي ..

الجهاد الاسلامي : تسهيلات مصرية كبيرة لغزة ...

الجهاد الإسلامي تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة النخالة مع وزير المخابرات المصرية

إستمرار انخفاض سعر صرف الدولار

إعلامي يفجر "مفاجأة" حول عمل ابنة جورج قرداحي

بينيت : لا يمكن إقامة دولة فلسطينية والفلسطينيون "مجرد موضوع آخر" بالمحادثات مع قادة عرب

الأخبار الرئيسية

استئناف مساعدات الاتحاد الأوروبي... هل تنقذ السلطة الفلسطينية من أزمتها الاقتصادية الخانقة؟

جيش-لبنان-730x438

"يسرائيل هيوم": في ظل أزمته وبسببها.. إسرائيل وبدء “حرب الشمال الأولى” من لبنان

617e96654c59b726ec5ac46a

بفعل قرار لترامب.. شركة أمريكية تعرض على زبائنها صورا عالية الجودة لمواقع إسرائيلية حساسة

مستوطنات

صحيفة إسرائيلية تتسائل: أمام معادلة “الاستيطان وأموال العم سام”.. هل حان تفعيل رابط مؤتمر مدريد؟

واشنطن بوست: إسرائيل تصعد هجماتها ضد المنظمات الحقوقية الفلسطينية وعلى واشنطن أن تتحرك

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية