اللواء فرج يلتقي عائلات الأسرى المضربين ونادي الأسير

رام الله / سما /

التقى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، اليوم الأحد، عائلات الأسرى المضربين عن الطعام، بحضور رئيس نادي الأسير قدورة فارس، وعضوا مجلس إدارته عبد الله الزغاري، وأمجد النجار.

وخلال اللقاء، أكّد اللواء فرج أنّ قضية الأسرى المضربين عن الطعام تتابع على كافة المستويات بتعليمات من الرئيس محمود عباس، وهناك تحرك مستمر لإنهاء معاناتهم وبشكل عاجل.

واستعرض نادي الأسير وعائلات الأسرى المضربين تفاصيل الأوضاع التي وصل إليها أبناؤهم بعد أن مر على إضرابهم عدة شهور، وسط مخاطر تتصاعد على حياتهم، يقابله تعنت الاحتلال بالاستجابة لمطلبهم.

يُشار إلى أنّ سبعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداريّ، وهم: كايد الفسفوس، ومقداد القواسمة، وعلاء الأعرج، وهشام أبو هواش، وشادي أبو عكر، وعياد الهريمي، ولؤي الأشقر.