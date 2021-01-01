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السعودية تعلن تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المصري وتمدد ودائع بمبلغ 2.3 مليار

الأحد 31 أكتوبر 2021 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعلن تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المصري وتمدد ودائع بمبلغ 2.3 مليار



الرياض /سما/ واس

أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، أن المملكة قدمت وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المصري.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن المملكة "تعد من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال الجائحة".، لافتة إلى أنها "قدمت مؤخرا وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار".

وأفادت الوزارة أن التسهيلات الخارجية التي قدمتها السعودية مؤخرا تعادل حوالي 70% من حقوق السحب الخاصة التي تم تخصيصها مؤخرا للمملكة من صندوق النقد الدولي.

#المالية السعودية #السعودية #مصر #البنك المصري

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