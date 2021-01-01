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محمد علي الحوثي: تحاورنا مع السعودية 6 سنوات من أجل السلام ولم نصل لنتيجة

الأحد 31 أكتوبر 2021 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد علي الحوثي: تحاورنا مع السعودية 6 سنوات من أجل السلام ولم نصل لنتيجة



صنعاء /سما/

كشف القيادي في "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد علي الحوثي، عن حوار طويل لجماعته مع السعودية في إطار الأزمة في اليمن، لافتا إلى أن الحوار كان بدون نتيجة.

وقال الحوثي في تغريدة نشرها بصفحته على "تويتر": "الجمهورية اليمنية (يقصد حكومة صنعاء) استمرت في حوار مع السعودية 6 سنوات من أجل السلام و لم تصل لنتيجة سلام".

وأضاف: "لأن نظرة المملكة العربية السعودية للحوار مع الجمهورية اليمنية طوال تلك الفترة كانت استكشافية فقط"، حد قوله.

وتساءل القيادي الحوثي في تغريدته عما إذا كانت السعودية "ستكرر هذا الأسلوب (التحاوري) مع دول أخرى؟".

#جماعة أنصار الله #اليمن #الحوثيون #السعودية

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