  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحوثيون يعيدون تسمية شارع "الرياض التجاري" باسم جورج قرداحي

الأحد 31 أكتوبر 2021 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعيدون تسمية شارع "الرياض التجاري" باسم جورج قرداحي



صنعاء /سما/

أفادت وكالة "أ ف ب" نقلا عن تجار في شارع "الرياض" التجاري في العاصمة اليمنية صنعاء، بأن جماعة "أنصار الله" الحوثية قررت إعادة تسمية الشارع باسم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وكان الناطق باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد عبد السلام، نشر على حسابه عبر "تويتر" صورتين للافتة عليها صورة قرداحي، تم وضعها في صنعاء.

وعلق على الصورة بـ"هاشتاغ": "نعم_ جورج _قرداحي _ حرب_اليمن_عبثية".

وتأتي هذه الخطوة على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، التي اندلعت بعد تصريحات قرداحي (قبل توليه حقيبة وزارة الإعلام في الحكومة اللبنانية)، الذي قال في حديث مسجل لبرنامج "برلمان الشعب" الذي بث على قناة "الجزيرة" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

واعتبر قرداحي أن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي"، ليوجه له أحد الحضور سؤالا: "هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟"، ورد قرداحي: "أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات، ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات".

#الحوثيون #اليمن #جورج قرداحي #السعودية

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: صاروخ سوري وصل تل أبيب يُشعل رأس قائد القوات الجوية الإسرائيلية شيبا

غانتس يصدر تعليمات لحزمة ثانية من التسهيلات للفلسطينيين وهي كالتالي ..

الجهاد الاسلامي : تسهيلات مصرية كبيرة لغزة ...

الجهاد الإسلامي تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة النخالة مع وزير المخابرات المصرية

إستمرار انخفاض سعر صرف الدولار

إعلامي يفجر "مفاجأة" حول عمل ابنة جورج قرداحي

بينيت : لا يمكن إقامة دولة فلسطينية والفلسطينيون "مجرد موضوع آخر" بالمحادثات مع قادة عرب

الأخبار الرئيسية

جيش-لبنان-730x438

"يسرائيل هيوم": في ظل أزمته وبسببها.. إسرائيل وبدء “حرب الشمال الأولى” من لبنان

617e96654c59b726ec5ac46a

بفعل قرار لترامب.. شركة أمريكية تعرض على زبائنها صورا عالية الجودة لمواقع إسرائيلية حساسة

مستوطنات

صحيفة إسرائيلية تتسائل: أمام معادلة “الاستيطان وأموال العم سام”.. هل حان تفعيل رابط مؤتمر مدريد؟

واشنطن بوست: إسرائيل تصعد هجماتها ضد المنظمات الحقوقية الفلسطينية وعلى واشنطن أن تتحرك

CXjd6

"مصيدة العسل": تفاصيل تكشف لأول مرة عن عملية اغتيال الضابط الإسرائيلي "يهودا أدري"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية