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وزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي يبحثان لبنان والسودان

الأحد 31 أكتوبر 2021 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي يبحثان لبنان والسودان



روما /سما/

بحث وزيرا الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والسعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد تطورات الأوضاع في كل من لبنان والسودان.

وقال بلينكن، في تغريدة نشرها عبر "تويتر" من روما، التي تستضيف أعمال قمة لدول "G20": "تحدثت اليوم مع وزير الخارجية السعودي حول الأوضاع في لبنان وكذلك الحاجة إلى الإعادة الفورية للحكومة الانتقالية بقيادة القوى المدنية في السودان".

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية وسياسة حادة تفاقمت مؤخرا على خلفية توتر دبلوماسي كبير مع السعودية وحلفائها نجم عن تصريحات لوزير الخارجية اللبناني، جورج قرداحي بخصوص الحرب في اليمن.

ويمر السودان بانقلاب عسكري جديد حيث أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، يوم 25 أكتوبر، حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ في البلاد، بعدما تم توقيف معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين الى السلطة.

#الولايات المتحدة #السعودية #لبنان #السودان #أنتوني بلينكن #الأمير فيصل بن فرحان

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