لبنان يشكر قطر على "جهود احتواء الأزمة" بين بيروت ودول خليجية

بيروت /سما/

أعرب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عن شكره لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لقاء جهود الدوحة في احتواء الأزمة الحالية بين بيروت ودول خليجية.

وجاء في بيان للخارجية اللبنانية اليوم الأحد أن "وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، حيث شكر "كافة الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد والتخفيف من حدة الأزمة الراهنة".

كما شدد الوزير اللبناني خلال الاتصال على "أهمية التواصل والتلاقي مع كافة الأشقاء الخليجيين والعرب، وحرص لبنان على اتخاذ كافة الإجراءات الآيلة إلى تخطي هذه الأزمة وإلى إعادة العلاقات إلى طبيعتها الأخوية بما فيه من مصلحة لأمتنا العربية ولجميع شعوبنا".