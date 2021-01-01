  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لبنان يشكر قطر على "جهود احتواء الأزمة" بين بيروت ودول خليجية

الأحد 31 أكتوبر 2021 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان يشكر قطر على "جهود احتواء الأزمة" بين بيروت ودول خليجية



بيروت /سما/

أعرب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عن شكره لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لقاء جهود الدوحة في احتواء الأزمة الحالية بين بيروت ودول خليجية.

وجاء في بيان للخارجية اللبنانية اليوم الأحد أن "وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، حيث شكر "كافة الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد والتخفيف من حدة الأزمة الراهنة".

كما شدد الوزير اللبناني خلال الاتصال على "أهمية التواصل والتلاقي مع كافة الأشقاء الخليجيين والعرب، وحرص لبنان على اتخاذ كافة الإجراءات الآيلة إلى تخطي هذه الأزمة وإلى إعادة العلاقات إلى طبيعتها الأخوية بما فيه من مصلحة لأمتنا العربية ولجميع شعوبنا".

#وزير الخارجية اللبناني #عبد الله بو حبيب #قطر #لبنان #السعودية #اليمن #جورج قرداحي

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: صاروخ سوري وصل تل أبيب يُشعل رأس قائد القوات الجوية الإسرائيلية شيبا

غانتس يصدر تعليمات لحزمة ثانية من التسهيلات للفلسطينيين وهي كالتالي ..

الجهاد الاسلامي : تسهيلات مصرية كبيرة لغزة ...

الجهاد الإسلامي تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة النخالة مع وزير المخابرات المصرية

إستمرار انخفاض سعر صرف الدولار

إعلامي يفجر "مفاجأة" حول عمل ابنة جورج قرداحي

بينيت : لا يمكن إقامة دولة فلسطينية والفلسطينيون "مجرد موضوع آخر" بالمحادثات مع قادة عرب

الأخبار الرئيسية

617e96654c59b726ec5ac46a

بفعل قرار لترامب.. شركة أمريكية تعرض على زبائنها صورا عالية الجودة لمواقع إسرائيلية حساسة

مستوطنات

صحيفة إسرائيلية تتسائل: أمام معادلة “الاستيطان وأموال العم سام”.. هل حان تفعيل رابط مؤتمر مدريد؟

واشنطن بوست: إسرائيل تصعد هجماتها ضد المنظمات الحقوقية الفلسطينية وعلى واشنطن أن تتحرك

CXjd6

"مصيدة العسل": تفاصيل تكشف لأول مرة عن عملية اغتيال الضابط الإسرائيلي "يهودا أدري"

"المالية" تُثبث أسعار المحروقات في مناطق السلطة الفلسطينية لشهر نوفمبر دون تغيير

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية