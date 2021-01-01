  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الإمارات تدعو مواطنيها المتواجدين في لبنان لضرورة "العودة إلى أرض الوطن"

الأحد 31 أكتوبر 2021 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تدعو مواطنيها المتواجدين في لبنان لضرورة "العودة إلى أرض الوطن"



ابو ظبي /سما/

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات اليوم، مواطنيها المتواجدين في لبنان لضرورة "العودة إلى أرض الوطن"، وجاءت الدعوة تزامنا مع قرار سحب الإمارات دبلوماسييها من لبنان.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية اليوم الأحد، أنه "نظرا للأحداث الراهنة وبناء على قرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان والذي جاء تزامنا مع قرار سحب دولة الإمارات دبلوماسييها من لبنان، تدعو وزارة الخارجية والتعاون الدولي جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى الإمارات في أقرب وقت".

وأشار وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، خالد عبد الله بالهول، إلى أنه "تجسيدا لحرص الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان".

وأكد على جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى الإمارات.

وأضاف: "وتهيب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمواطنين المتواجدين في لبنان ضرورة التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي".

وكانت السلطات الإماراتية، أعلنت أمس السبت، أنها سحبت دبلوماسييها لدى بيروت، كما أصدرت قرارا بمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان، وقال وزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر، إن "قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامنا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة".

وأشار المرر إلى "استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية"، فيما أكدت وكالة الأنباء الإماراتية أن "الدولة قررت منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان".

وجاءت الخطوة الإماراتية على إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن.

#الامارات #الخارجية الاماراتية #لبنان

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: صاروخ سوري وصل تل أبيب يُشعل رأس قائد القوات الجوية الإسرائيلية شيبا

غانتس يصدر تعليمات لحزمة ثانية من التسهيلات للفلسطينيين وهي كالتالي ..

الجهاد الاسلامي : تسهيلات مصرية كبيرة لغزة ...

الجهاد الإسلامي تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة النخالة مع وزير المخابرات المصرية

إستمرار انخفاض سعر صرف الدولار

إعلامي يفجر "مفاجأة" حول عمل ابنة جورج قرداحي

بينيت : لا يمكن إقامة دولة فلسطينية والفلسطينيون "مجرد موضوع آخر" بالمحادثات مع قادة عرب

الأخبار الرئيسية

617e96654c59b726ec5ac46a

بفعل قرار لترامب.. شركة أمريكية تعرض على زبائنها صورا عالية الجودة لمواقع إسرائيلية حساسة

مستوطنات

صحيفة إسرائيلية تتسائل: أمام معادلة “الاستيطان وأموال العم سام”.. هل حان تفعيل رابط مؤتمر مدريد؟

واشنطن بوست: إسرائيل تصعد هجماتها ضد المنظمات الحقوقية الفلسطينية وعلى واشنطن أن تتحرك

CXjd6

"مصيدة العسل": تفاصيل تكشف لأول مرة عن عملية اغتيال الضابط الإسرائيلي "يهودا أدري"

"المالية" تُثبث أسعار المحروقات في مناطق السلطة الفلسطينية لشهر نوفمبر دون تغيير

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية