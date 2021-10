بفعل قرار لترامب.. شركة أمريكية تعرض على زبائنها صورا عالية الجودة لمواقع إسرائيلية حساسة

أكدت وسائل إعلام عبرية أن لقطات فضائية عالية الجودة للمواقع الحساسة داخل إسرائيل باتت متوفرة على نطاق واسع في الإنترنت.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد أن تداول هذه اللقطات في الإنترنت جاء بفعل القرار الذي تبناه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في العام الماضي، الذي يسمح للشركات الأمريكية الخاصة بنشر صور عالية الجودة لأي مواقع في إسرائيل والأراضي الخاضعة لسيطرتها.

وألغى قرار ترامب هذا تعديلا كان ساريا منذ عام 1997 يقضي بـ"تشويش" صور الكثير من المواقع في إسرائيل المتوفرة من قبل خدمة "خرائط غوغل"، وهذا أمر لم ينطبق على مواقع في دول أخرى.

وأعلنت شركة Mapbox التي تزود المواقع الإلكترونية بالخرائط التي يجري تصويرها بواسطة الأقمار الصناعية من نوع Maxar WorldView، مؤخرا عن رفع جودة صورها للمواقع في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة أربعة أضعاف، لتصل 50 سنتيمترا في كل بكسل.

We can finally provide 50 cm imagery over Israel and Palestine. Read about the new imagery from @Maxar in our latest blog post: https://t.co/bmFEJv5Yia pic.twitter.com/ZGgrzZYQm7