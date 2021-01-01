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وزير البترول المصري: تصدير الغاز إلى لبنان سيبدأ نهاية العام

الأحد 31 أكتوبر 2021 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير البترول المصري: تصدير الغاز إلى لبنان سيبدأ نهاية العام



القاهرة /سما/

نقلت قناة "سي.إن.بي.سي." الأميركية، اليوم الأحد، عن طارق الملا، وزير البترول المصري، قوله إنّ "مصر ستبدأ تصدير الغاز إلى لبنان نهاية العام الحالي".

وأضافت القناة أنّ الوزير المصري قال في مقابلة إنّ "إنتاج مصر من الغاز يتراوح بن 7 مليارات و7.2 مليارات قدم مكعب يومياً"، مشيراً إلى أنّ "الصادرات من الغاز المسال تبلغ نحو 1.8 مليار قدم مكعب يومياً".

وزير البترول المصري كان قد أعلن مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي أنّ إجراءات نقل الغاز إلى لبنان عبر الأردن وسوريا ستتم خلال أسابيع قليلة، فيما أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أنّ "المباحثات في مصر كانت ناجحة، وأنّه تم بحث الآليات السريعة المقرر اتخاذها من أجل إعادة تفعيل اتفاقيات توريد الغاز المصري إلى لبنان عبر خط الغاز العربي المار بدولتي الأردن وسوريا".

وكشف وزير الطاقة اللبناني، في حديث إلى الميادين، الخميس الماضي، أنّ الاتفاق الثلاثي بشأن استجرار الطاقة إلى لبنان، والذي تمّ إنجازه في الأردن، يؤمّن 250 ميغاوات، ويحسّن التغذية الكهربائية بين ساعتين و3 ساعات.

وأكّد فياض أنّ "الاتفاق تمّ بغطاء دولي، وبموافقة أميركية تحديداً"، مشيراً إلى أنّ "واشنطن أكدت أنّ الاتفاق لن يتعارض مع قانون العقوبات".

بالتزامن، اختتم وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، اجتماعاً في عمان، مع نظيريه اللبناني وليد فياض، والسوري غسان الزامل، بشأن تزويد لبنان بالكهرباء. وأعلن الخرابشة أنه تمّ التوصل إلى الصيغة النهائية لاتفاق تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية، عبر سوريا.

وسبق أن استضاف الأردن اجتماعاً، مطلع شهر أيلول/سبتمر الماضي، من أجل البحث في سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن.

#مصر #لبنان #الغاز الطبيعي

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