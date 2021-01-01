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خطيب زاده: ما زلنا بعيدين عن إعادة فتح السفارتين في طهران والرياض

الأحد 31 أكتوبر 2021 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطيب زاده: ما زلنا بعيدين عن إعادة فتح السفارتين في طهران والرياض



طهران /سما/

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أنّ إيران والسعودية أحرزتا اتفاقيات مبدئية في ما بينهما، موضحاً أنّه "ما زلنا بعيدين عن إعادة فتح السفارتين في طهران والرياض".

وأكّد خطيب زاده، في تصريحٍ إلى وكالة مهر الإيرانية، أنّ" إيران قامت بـ 4 جولات من الحوار مع السعودية في بغداد، لكن الاتصالات وتبادل الرسائل كانت مستمرة ولم تتوقف أبداً بيننا وبين الحكومة السعودية".

كما أضاف: "أجرينا تفاهمات أولية ضمن المحادثات، وننتظر أن تصبح نهائية، لكن ما زالت هناك مسافة حتى نصل الى مرحلة إعادة فتح السفارتين في البلدين، ونستطيع القول إنه يمكننا البدء بالإعداد لهذه المرحلة قريباً".

واليوم أيضاً، أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بدء "المحادثات مع السعودية"، مضيفاً أنه "لم يكن سلوك السعودية بنّاءً تجاه إيران في السنوات الأخيرة"،واصفاً المحادثات بـ"الإيجابية".

يُذكر أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قال في روما، على هامش قمّة مجموعة العشرين، أمس السبت، إنّ "المفاوضات مع إيران ودّية، لكنها لم تحرز تقدماً كبيراً".

وفي وقتٍ سابق، من نيسان/ أبريل الماضي، قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال مقابلة تلفزيونية بثّتها وسائل الإعلام السعودية، إنّ "المملكة تطمح إلى إقامة علاقة جيدة ومميّزة مع إيران، باعتبارها دولة جارة".

الجدير بالذكر أنّ طهران أكدت مراراً أنها ترحّب دائماً بالحوار مع الرياض، وأنّها مستعدة لـ"إجراء محادثات مع السعودية على أي مستوى"، كما أكّدت "ضرورة الحوار بین دول العالم الإسلامي لحل المشكلات الحالية".

#ايران #السعودية #سعيد خطيب زاده

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