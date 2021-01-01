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مجدلاني مشاريع التمكين الاقتصادي في القدس شكل من أشكال تعزيز الصمود

الأحد 31 أكتوبر 2021 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني مشاريع التمكين الاقتصادي في القدس شكل من أشكال تعزيز الصمود



رام الله / سما /

بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني مع مجموعة من النساء المقدسيات الرياديات، سبل دعم مشاريعهن الصغيرة وتطويرها لتمكينهن، وذلك في اطار رؤية الوزارة التنموية الهادفة إلى تمكين النساء والفئات المستفيدة ودمجهم في عجلة الانتاج والاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

جاء ذلك خلال استقباله الوفد في مقر الوزارة في مدينة رام الله، بمشاركة مدير عام ديوان الوزير تغريد كشك ومدير عام الادارة العامة لمكافحة الفقر سامر علاونة، وتحدث الوزير قائلاً ” قدمت وزارة التنمية الاجتماعية العديد من المشاريع التمكينية للأسر المقدسية والجمعيات العاملة في المدينة ذلك في إطار التمكين الاقتصادي الهادف لتعزيز الصمود السياسي للسكان في القدس”.

وتابع وزير التنمية ” تقدم الوزارة العديد من الخدمات للأسر المستفيدة في القدس والتي تشمل خدمات للأشخاص ذوي الاعاقة والمسنين وخدمات الحماية والرعاية للنساء والأطفال والأطفال في خلاف مع القانون “الأحداث”، مؤكداً أن الوزارة عبر مديرية القدس على جهوزية كاملة للتعامل مع القضايا والمستفيدين في المدينة المقدسة.”

وشدد الوزير على استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم والاسناد للنساء في القدس، موعزاً بمباشرة العمل من خلال باحثي التمكين الاقتصادي لدراسة المشاريع ومقابلة النساء لاجراء دراسة جدوى لمشاريعهن ومباشرة العمل بها.

وخلال لقائه الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الاعاقة، سبق ذلك لقاء عقده الوزير د. مجدلاني مع الأمين العام للاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الاعاقة مجدي مرعي والوفد المرافق له بحضور مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج و بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد لتوفير كل الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة انطلاقا من منظومة الحماية الاجتماعية التي تعمل الوزارة على تطويرها.

وأكد د. مجدلاني حرص الوزارة على توفير كل الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة لتمكينهم ودمجهم بعجلة الانتاج، قائلاً ” الوزارة تواصل العمل مع الشركاء لاخراج قانون الأشخاص ذوي الاعاقة إلى النور.”

موضحاً أن الوزارة ووفقاً لاستراتجيتها التنموية الجديدة تعمل على تطوير نظام حماية اجتماعية شامل يوفر الخدمات لكل الفئات المستفيدة من خدماتها ويشمل سجل اجتماعي شامل للمستفيدين والخدمات المقدمة ومزودي الخدمات.

#التنمية الاجتماعية #احمد مجدلاني

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