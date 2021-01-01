“التعليم العالي” وصندوق التشغيل ينظمان تدريباً ريادياً للطالبات في الضفة وغزة

رام الله / سما /

نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، بالشراكة مع صندوق التشغيل الفلسطيني تدريباً خاصاً بإدارة المشاريع الريادية، لمجموعة من الطالبات اللواتي تقدّمن للتنافس على منحة التمكين الاقتصادي، ضمن مشروع “ويلود٣” الممول من وكالة التعاون الإنمائي الإيطالي.

ويأتي التدريب، الذي تناول موضوعات متخصصة تتعلق بإدارة المشاريع، ضمن المرحلة الأولى لاختيار خمسة مشاريع ريادية سيتم دعمها بقيمة 4000 يورو للمشروع الواحد، إذ تخلل اليوم التدريبي عرضاً لكل طالبة عن مشروعها المُقدّم للمنافسة.

وقال رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في الوزارة أيمن هودلي، إنه وبتعليمات مباشرة من الوزير أ. د. محمود أبو مويس؛ سيتم توفير كافة الإمكانيات لدعم المشاريع الريادية، وذلك لتمكين الطلبة وتشجيع مشاريعهم الريادية التي تخدم المجتمع وتقلل معدلات البطالة.

ويُقدّم للوزارة 30 مشروعاً ريادياً للتنافس على المنحة، وسيتم في مرحلة قادمة اختيار خمسة مشاريع فائزة ومتابعة تنفيذها.

ونُفّذ التدريب لطالبات الجامعات في المحافظات الشمالية في الغرفة التجارية بمدينة نابلس، وللمحافظات الجنوبية في مقر صندوق التشغيل بمدينة غزة.