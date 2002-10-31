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9 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الأحد 31 أكتوبر 2021 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
9 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال



رام الله / سما /

 دخل اليوم، 9 أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم : الأسير جمعة إبراهيم جمعة آدم (51 عاماً)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه 34 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/1988م، وهو محكوم بالسجن المؤبد. الأسير محمود سالم سليمان أبو خرابيش (55 عاماً)، من سكان رام الله، دخل عامه 34 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/1988م، وهو محكوم بالسجن المؤبد. الأسير نبيل جمعة طاهر المغير (39 عاماً)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/2001م، وهو محكوم بالسجن 24 عاما

الأسير خليل محمود يوسف أبو عرام (53 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الـ 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد. الأسير موسى عودة علي مخامرة (41 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/2002، وهو محكوم بالسجن 30 عاما. الأسير منصور قاسم منصور أبو عون (36 عاماً)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه ال19 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد.الأسير فراس سليمان حسن خليلية (40 عاماً)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه الـ19 على التولي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير عاطف حسين جبر أبو عليا (52 عاماً)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه ال13 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/2009، وهو محكوم بالسجن 16 عاما. الأسير مهند محمد محمود العزة (41 عاماً)، من سكان محافظة بيت لحم، دخل عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 31/10/2010م، وهو محكوم بالسجن 13 عاما.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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