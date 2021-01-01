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"الاقتصاد الوطني" تحيل 13 مخالفا للنيابة لتجاوزهم السقف السعري لكيلوغرام الدجاج

الأحد 31 أكتوبر 2021 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد الوطني" تحيل 13 مخالفا للنيابة لتجاوزهم السقف السعري لكيلوغرام الدجاج



رام الله / سما /

 أحالت وزارة الاقتصاد الوطني إلى النيابة العامة، اليوم الأحد، 13 مخالفا لتجاوزهم السقف السعري الاسترشادي لكيلوغرام الدجاج. 

جاء ذلك خلال تنفيذ طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني وشركائها، 26 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 259 محلا تجاريا في مختلف محافظات الضفة الغربية، للتأكد من التزامها بالأسعار، خاصة محلات بيع الدواجن.

يشار إلى أن السقف السعري الاسترشادي الأعلى لكيلوغرام الدجاج اللاحم محدد من قبل وزارة الاقتصاد بـ15 شيقلا للمستهلك، ومن يتجاوزه يُتخذ بحقه المقتضى القانوني.

#الاقتصاد الوطني #النيابة العامة #السقف السعري الاسترشادي

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