والدة الأسير أبو عكر: ابني لم يعد قادرًا على الوقوف ولا على الرؤية

رام الله / سما /

قالت والدة الأسير شادي أبو عكر المضرب عن الطعام لليوم 68، إن الوضع الصحي لنجلها "شادي" سيء جداً ويتراجع يومًا بعد أخر، مؤكدة أنه لم يعد قادرًا على الوقوف ولا على الرؤية.

وأضافت والدة الأسير في تصريحات لإذاعة صوت الأسرى: "المحامي أبلغنا أن محكمة الاحتلال ستعقد محكمة لشادي يوم الاثنين للنظر في قرار الاعتقال الإداري.

وأشارت إلى أن جميع اخبار شادي تصل عبر المحامي ولم أرى نجلي منذ أن أعلن اضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

وأوضحت والدة الأسير شادي أن حجم التضامن الشعبي والرسمي مع المضربين عن الطعام ضعيف جداً رغم وصولهم لمرحلة الموت، متسائلة، هل ينتظر الجميع وصول نبأ استشهاد أحد المضربين ثم نبدأ التحرك لنصرتهم؟".

وحول انباء عن وقف نجلها للإضراب عن الطعام قالت: "حتى اللحظة لا يوجد أي أخبار عن وقف معركته، وكل الأخبار التي تردنا فقط عن وضعه وحالته الصحية السيئة".