اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة يلتقي وزير النقل والمواصلات

رام الله / سما /

إجتمع اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة اليوم مع وزير النقل والمواصلات عاصم سالم لبحث القضايا المشتركة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة اجتمع في مكتبه بمقر قيادة الشرطة في رام الله مع وزير النقل والمواصلات عاصم سالم والوفد المرافق له، حيث رحب اللواء الحلو ، بالوزير والوفد المرافق وأكد على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة النقل والمواصلات وما تقدمه من خدمات مختلفة للمواطن الفلسطيني في مجال تنظيم مرفق النقل والمواصلات، مؤكداً على التزام الشرطة وبشكل خاص شرطة المرور على القيام بالدور المنوط بها بموجب القوانين موضحاً انه تم اعتماد خطة لتطوير قدرات الشرطة في هذا المجال وتعزيز إدارة المرور بالأفراد والإمكانيات لتحقيق سرعة الإستجابة والتنفيذ لكافة المهام الموكلة إليها لضبط الجرائم المرورية وتسهيل الحركة المرورية.

من جهته تقدم الوزير بالتهاني والتبريكات للواء يوسف الحلو للثقة الغالية التي أولاها إياه فخامة السيد الرئيس لتوليه منصب مدير عام الشرطة متمنياً له النجاح، وأعرب عن ثقته بجهاز الشرطة الذي يرتبط عمله بشكل وثيق بعمل الوزارة مقدراً الجهد الذي تبذله الشرطة لتطوير قدراتها اللوجستية والبشرية في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها تسهيل وضبط الحالة المرورية، وقدم الوزير شكره لجهاز الشرطة لما يقوم به من دور في حفظ النظام والأمن العام، وأبدى استعداده لتعزيز التعاون وتطوير آليات العمل المشترك لما فيه مصلحة المواطن.

واتفق الطرفان على إستكمال العمل المشترك في المجال القانوني من خلال تطوير مشاريع قوانين التي من شأنها إيجاد حلول فعلية للمشاكل المرورية القائمة، وفي نهاية الإجتماع اتفق الطرفان على عقد ورشة عمل مشتركة لبحث الحالة المرورية وسبل المعالجة وذلك مع كافة الشركاء للخروج بالتوصيات المناسبة حتى يصار إلى تطبيقها بشكل مشترك.