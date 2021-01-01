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الحايك يدعو للإعلان عن دليل استرشادي للسلع في قطاع غزة

الأحد 31 أكتوبر 2021 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحايك يدعو للإعلان عن دليل استرشادي للسلع في قطاع غزة



غزة / سما /

دعا رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، علي الحايك، اليوم الأحد، الجهات الحكومية في قطاع غزة للإعلان عن دليل استرشادي لأسعار السلع في الأسواق المحلية.

وأوضح الحايك، في تصريح صحفي، أنّ الهدف من الدليل الاسترشادي هو تعريف المواطنين بالسلع التي شهدت ارتفاعًا عالميًا ونظيرتها التي لا تزال أسعارها منخفضة ضمن المخزون السلعي الموجود من الأصل في قطاع غزة، ومنع حدوث أي حالات استغلال واحتكار للمنتجات.

وأشار إلى أنّ الدليل من شأنه منع حدوث أي تخبط واشكالات بين التجار والمواطنين والحفاظ على حالة الاستقرار الأسواق وعدم تعرضها للفوضى.

وحثّ على ضرورة مساهمة الحكومة بدعم السلع الأساسية وتقديم إعفاءات ضريبة للقطاع الخاص والشركات والمصانع المحلية للتخفيف من حجم الأعباء والأضرار التي وقعت عليها على مدار سنوات الحصار والحروب الإسرائيلية المتكررة.

وأكد الحايك، في ختام تصريحه، على أهمية إعطاء المزيد من التسهيلات التي من شأنها دعم المنتج الوطني وتعزيزه في الأسواق المحلية خصوصًا في ظل الارتفاع العالمي بأسعار السلع والبضائع نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والشحن وتراجع عمليات الإنتاج مع استمرار جائحة كورونا.

#جمعية رجال الأعمال #علي الحايك #السلع الاساسية

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