الاحتلال يركب كاميرات مراقبة في المقبرة اليوسفية

القدس المحتلة / سما /

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها وأعمالها التهويدية في المقبرة اليوسفية، الملاصقة لأسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة، لليوم السابع على التوالي.

وقالت مصادر محلية إن بلدية الاحتلال نصبت اليوم مجموعة جديدة من كاميرات المراقبة داخل المقبرة، الى جانب البوابة الحديدية التي نصبتها على أحد مداخلها بالسابق.

وذكرت أن بلدية الاحتلال استحوذت على المقبرة، وسيطرت عليها بالكامل، مشيرة الى أن المقبرة تم تغطيتها بالكامل بالتراب، وهي تسعى بذلك الى طمس المعالم التاريخية بالمقبرة.

وأصيب عشرات المقدسيين بالاختناق، قبل يومين، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاههم عند مدخل المقبرة، واعتقلت شابين.

وأدت عمليات الحفر والتهويد التي تقوم بها بلدية الاحتلال في القدس للمقبرة، إلى ظهور رفات وعظام عشرات الشهداء والموتى المسلمين، حيث هب المقدسيون لرفض هذه الأعمال، ولحماية قبور موتاهم.

وتسعى سلطات الاحتلال إلى تحويل هذه القطعة إلى حديقة كجزء من مشروع للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة، وتنظيم مسار للمستوطنين والسياح على رفات المسلمين الموجودين فيها.