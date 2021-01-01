محكمة تقرر تسريح شيخ مشتبه بالتسبب بوفاة امرأة من تل السبع

القدس المحتلة / سما /

قررت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، اليوم الأحد، إطلاق سراح شيخ (64 عاما) الذي “يعمل في علاج وطرد الجن من الجسم” بعد أن اعتقلته الشرطة على خلفية الاشتباه بالتسبب بوفاة المرحومة مي الرفايعة (26 عاما) من قرية تل السبع في منطقة النقب، قبل أيام. وأحالت المحكمة الشيخ إلى الحبس المنزلي لغاية يوم الجمعة المقبل.

وأعلنت الشرطة الاسرائيلية أن النيابة العامة ستقدم استئنافا إلى المحكمة المركزية ضد قرار محكمة الصلح القاضي بإطلاق سراح الشيخ ما سيرجئ إطلاق سراحه في ليتسنى لها الاستئناف إلى المركزية.

ونسبت الشرطة للشيخ شبهة “التسبب بوفاة خلال عنف وتشويش مجرى التحقيق خلال معالجتها من السحر”. وسبق هذا بأيام إطلاق سراح زوج المرحومة والطبيب الذي أقر وفاتها، ومنعهما من التواصل مع الشهود.