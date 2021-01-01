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بدء العمل بقانون إضاءة مصابيح المركبات بإسرائيل غدًا الإثنين

الأحد 31 أكتوبر 2021 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء العمل بقانون إضاءة مصابيح المركبات بإسرائيل غدًا الإثنين



القدس المحتلة / سما /

يدخل قانون إنارة المصابيح الإلزامي للمركبات في شوارع إسرائيل حيز التنفيذ، يوم غدٍ الإثنين، ويُلزم السائقين بإضاءة مصابيح الإنارة في أثناء قيادة المركبات.
 
ووفقًا لقانون السير فإنه على جميع السائقين الالتزام بإضاءة مصابيح مركباتهم في النهار أيضًا، بدءًا من صباح يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 ولغاية 31 آذار/ مارس من العام المقبل 2022. 
 
ويسري هذا الأمر على كافة أنواع المركبات طيلة أشهر الشتاء، إذ أن الحافلات وسيارات الأجرة والدراجات النارية والشاحنات الثقيلة ملزمة بتشغيل المصابيح في ساعات النهار أيضًا خلال السفر داخل البلدات والمدن، علمًا أن القانون يسري طوال أيام العام على الدراجات النارية، والمخالف ستفرض الشرطة عليه دفع غرامة مالية قدرها 100 شيكل ونقطتين في سجله الخاص بالسياقة وعلى رخصة السياقة.

#اسرائيل #قانون إنارة المصابيح

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