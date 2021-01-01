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"المالية" تُثبث أسعار المحروقات في مناطق السلطة الفلسطينية لشهر نوفمبر دون تغيير

الأحد 31 أكتوبر 2021 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المالية" تُثبث أسعار المحروقات في مناطق السلطة الفلسطينية لشهر نوفمبر دون تغيير



رام الله / سما /

 أعلنت وزارة المالية الفلسطينية ، اليوم الأحد، تثبيت أسعار المحروقات لشهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم عند مستواها في شهر تشرين الأول/أكتوبر، رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ورفع أسعارها في إسرائيل.

وقالت الوزارة، في بيان لها، "تماشيا مع توجيهات الرئيس محمود عباس والحكومة، قررت وزارة المالية/ الهيئة العامة للبترول الحفاظ على أسعار الوقود والغاز كما الشهر الماضي (تشرين الأول)، بالرغم من ارتفاع أسعار المحروقات عالميا بأكثر من 5٪؜، على أن تتحمل الخزينة العامة هذا الفارق".

وبناء على ذلك، يبقى سعر البنزين (95 أوكتان) 6.23 شيقل للتر، والبنزين (98 أوكتان) 7.09 شيقل للتر، والسولار والكاز 5.49 شيقل للتر لكل منهما، واسطوانة الغاز سعة 2.5 كلغم 14 شيقلا، واسطوانة الغاز 12 كلغم 65 شيقلا، واسطوانة الغاز سعة 48 كلغم 260 شيقلا، ولتر الغاز للعمارات والمؤسسات 2.82 شيقل، وكلغم الغاز واصل العمارات والمؤسسات 4.96 شيقل.

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