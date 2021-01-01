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إطلاق اتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار في فلسطين

الأحد 31 أكتوبر 2021 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق اتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار في فلسطين



رام الله / سما /

 أُطلِق، اليوم الأحد، اتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار، التابع لجامعة الدول العربية، خلال اجتماع بمقر المجلس الأعلى للإبداع والتميز في رام الله، بحضور رئيس المجلس، الرئيس الفخري للاتحاد، عدنان سمارة.

ورحب سمارة بفكرة الاتحاد، وشدد على أهميتها، مضيفا أن مباركة سيادة الرئيس محمود عباس لهذه الخطوة "تعطينا دفعة لأهمية وجدية العمل في هذا الاتحاد، لنكون فاعلين، ونثبت لأخوتنا العرب أننا مبدعون".

وأضاف أن من مهام المجلس نشر ثقافة الإبداع وتمثيل فلسطين بالخارج، ومن هنا يأتي دعم كل المساعي والمبادرات التي تحقق ذلك.

بدوره، قال الأمين العام لاتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار في جامعة الدول العربية ماجد الأسي، إن فكرة الاتحاد بدأت خلال تواجد مجموعة من الشباب العربي في القاهرة، والتفكير بضرورة إيجاد حاضنة عربية تُجمع على جمع شتات الشباب العربي المبدع والمبتكر منهم.

وأضاف الأسي أن الاتحاد "يمكن أن يوفر النافذة التي يطل منها المجلس على الأمة العربية، ويمكن أن يوفر المجلس نافذة على فلسطين الحبيبة، وهنا تتحد الجهود لننهض بشباب فلسطين بداية وأيضا الشباب العرب".

بدوره، أثنى رئيس لجنة الشتات بالاتحاد عمر حميد، من سوريا، على جهود المجلس، وتمنى أن يكون "الحاضنة الأهم لكل فلسطيني قادر على أن يقدم شيئا لفلسطين، ونتمنى أن نكون من خلالكم في تواصل مع الكل الفلسطيني".

وحضر الاجتماع، نائب رئيس المجلس حسين الأعرج، ورئيس المكتب الإقليمي للاتحاد تيسير نصر الله، وأمين السر هيثم عمرو، ورئيس لجنة الإبداع والابتكار بالاتحاد زيادة طعمة، ورئيسة لجنة العلاقات الدولية والاتصال الخارجي والمشاريع رزان نصر، ومسؤول الشؤون الإدارية والمالية محمد حمارشة، ورئيسة لجنة الشباب والمرأة ليالي حمودة، وعبر تقنية "زوم" من غزة، الأمين العام لاتحاد شباب العرب ماجد الأسي، ونائب رئيس الاتحاد العميد أحمد حمودة، وأمين الصندوق عماد الدين عابد، ورئيس لجنة الإبداع والابتكار عبد الكريم المدهون، ومسؤول العلاقات العامة والوطنية ماجد الحلو، ومسؤول لجنة العضويات عبد الناصر جودة، ومن سوريا، رئيس لجنة الشتات بالاتحاد عمر حميد.

#اتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار

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