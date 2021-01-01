  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ترشيح حارس عربي للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم

الأحد 31 أكتوبر 2021 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترشيح حارس عربي للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم



وكالات - سما-

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء "IFFHS" عبر موقعه الإلكتروني، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021.

وضمت القائمة 20 حارسا، بينهم حارس مرمى نادي الأهلي المصري ومنتخب "الفراعنة"، محمد الشناوي، إلى جانب حراس عمالقة على غرار حارس مرمى نادي بايرن ميونيخ، الألماني الدولي، مانويل نوير، وحارس مرمى منتخب إيطاليا ونادي باريس سان جيرمان، جانلويجي دوناروما.

وشهدت القائمة أيضا تواجد الحارس الإيراني، أمير عبد زاده، المحترف في صفوف نادي ماريتيمو البرتغالي.

وجاء القائمة الكاملة للمرشحين كالتالي:

1- محمد الشناوي (الأهلي – مصر).

2- جانلويجي دوناروما (باريس سان جرمان – إيطاليا).

3 - ثيبو كورتوا (ريال مدريد - بلجيكا).

4 - كاسبر شمايكل (ليستر سيتي - الدنمارك).

5 - جوردان بيكفورد (إيفرتون - إنجلترا).

6 - ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد - إسبانيا).

7 - مانويل نوير (بايرن ميونيخ - ألمانيا).

8 - إيدرسون (مانشستر سيتي - إنجلترا).

9 - إدوارد ميندي (تشيلسي - السنغال).

10 - إميليانو مارتينيز (أستون فيلا - الأرجنتين).

11 - يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد - سلوفينيا).

12 - بيتر جولاتشي (لايبزيغ – المجر)

13 - كيلور نافاس (باريس سان جيرمان - كوستاريكا).

14 - أليسون (ليفربول - البرازيل).

15 - أندريه أونانا (أياكس أمستردام - الكاميرون).

16 - مات تيرنر (نيوإنغلاند ريفورلوشن- أمريكا)

17 - أندريه بليك (فيلادلفيا يونيون - جامايكا)

 18 - بيدرو جاليز (أورلاندو سيتي - بيرو)

19 - جيرمو أوتشوا (كلوب أمريكا - المكسيك)

 20 - أمير عبد زاده (ماريتيمو - إيران).

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: صاروخ سوري وصل تل أبيب يُشعل رأس قائد القوات الجوية الإسرائيلية شيبا

غانتس يصدر تعليمات لحزمة ثانية من التسهيلات للفلسطينيين وهي كالتالي ..

الجهاد الإسلامي تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة النخالة مع وزير المخابرات المصرية

إستمرار انخفاض سعر صرف الدولار

أول ظهور علني لقائد طالبان هبة الله أخوند زاده

بعد زيارة نفتالي بينت.. روسيا تنوي إجراء مباحثات مع قيادة السلطة الفلسطينية

كيف علق المصريون على تكلفة عشاء نجيب ساويرس؟

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يقرر تنكيس العلم الفلسطيني في ذكرى وعد بلفور

معروف: التوافُق مع جمعية أصحاب المخابز على إبقاء نفس سعر ربطة الخبز مع تخفيف وزنها

5 وفيات و237 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الجهاد الاسلامي : تسهيلات مصرية كبيرة لغزة ...

بينيت : لا يمكن إقامة دولة فلسطينية والفلسطينيون "مجرد موضوع آخر" بالمحادثات مع قادة عرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية