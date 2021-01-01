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Ooredoo تعلن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2021

الأحد 31 أكتوبر 2021 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
Ooredoo تعلن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2021



رام الله / سما /

أعلنت شركة Ooredoo  فلسطين عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى  من العام 2021، وذلك حسب المهلة القانونية للإفصاح، وأظهرت النتائج المالية أن الشركة تتقدم تقدماً ممتازاً نحو الأفضل، حيث وصلت قيمة الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 إلى 84.8 مليون دولار أمريكي، محققة زيادة بنسبة 13% مقارنةً بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والإطفاءات (EBITDA) لتصل إلى 30.7 مليون دولار أمريكي، وحققت الشركة ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 68% ليصل إلى 9.9 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021.
 

وعقب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. ضرغام مرعي قائلًا: "إن النتائج المالية للشركة تحقق مزيداَ من التقدم يوماً بعد يوم، وهذا تطلب الكثير من الجهد والتعامل مع متغيرات عديدة في السوق الفلسطيني، ورغم التحديات المتتالية إلا أن الشركة وبكوادرها المعطاءة تمضي نحو نمو أكبر في الأداء المالي والتجاري، مستندين في ذلك على مشتركينا الذين نضعهم دومًا في أعلى سلم أولوياتنا، مسخرين كل مواردنا لتقديم كل جديد وكل ما هو أفضل في عالم الاتصالات والإنترنت عبر الموبايل".
 

وأضاف د. مرعي: "سنسعى دائماً وبكل انتماء لجعل الشركة في أفضل المواقع الريادية فلسطينياً، مواصلين بأيادٍ فلسطينية الاستثمار بشبكتنا لتبقى أفضل خيار لمشتركينا".

#ooredoo #فلسطين

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