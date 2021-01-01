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المبعوث الأممي: حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية وناقشنا معه خيارات الوساطة

الأحد 31 أكتوبر 2021 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
المبعوث الأممي: حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية وناقشنا معه خيارات الوساطة



الخرطوم / وكالات /

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس أنه ناقش مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك السبل المتوفرة لاحتواء الأزمة الحالية في بلده.

وأكد بيرتيس على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد أنه التقى حمدوك قبل قليل، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة السودانية المدنية التي أطاح بها العسكريون مطلع الأسبوع الجاري في حالة جيدة لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية.

وتابع المبعوث الأممي: "ناقشنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً بالنسبة للسودان. سأواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين".

#حمدوك السودان #جميدتي حمدوك.السودان انقلاب

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