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الإسلامية المسيحية تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل بسبب إهانتها لمجلس حقوق الإنسان

الأحد 31 أكتوبر 2021 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات وتدابير فعالة لمحاسبة إسرائيل، بسبب إهانتها لمجلس حقوق الإنسان وتصعيد انتهاكاتها في مدينة القدس وسائر الأراضي الفلسطينية.

وقالت الهيئة، في تعقيبها على قيام مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان بتمزيق تقرير مجلس حقوق الانسان أمس أمام أنظار العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هذه الغطرسة والعنجهية الإسرائيلية ناجمة عن ضعف وتقاعس المجتمع الدولي وعدم اتخاذه قرارات وإجراءات رادعة ضد الانتهاكات الممنهجة والوحشية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت ان أردان الذي شغل منصب وزير الأمن الداخلي في حكومة بنيامين نتنياهو ارتكب جرائم حرب بحق مئات المواطنين الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الشرطة الإسرائيلية نتيجة تصاريح القتل التي أصدرها، والتي كانت تشدد على ضرورة إطلاق النار بهدف القتل لمجرد الاشتباه.

وأكدت أن تساهل المجتمع الدولي والاكتفاء بمشاهدة هذه الجرائم الإسرائيلية عبر الشرفة الدولية أدى إلى تصاعد هذه الممارسات واتخاذها أبعادا أكثر همجية ووحشية.

ودعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته والقيام بإجراءات ذات مغزى تقوم على فرض عقوبات رادعة ضد سلطات الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها وإرغامها على الانصياع للقانون والقرارات الدولية.

#الإسلامية المسيحية #الأمم المتحدة #مجلس حقوق الإنسان

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