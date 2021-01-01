  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

31.4 مليون دولار أرباح "أيبك" في 9 أشهر

الأحد 31 أكتوبر 2021 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
31.4 مليون دولار أرباح "أيبك" في 9 أشهر



رام الله / سما /

أعلنت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك"،  أنها حققت صافي ارباح بعد الضريبة، بلغ 31.4 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بزيادة 96.7% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك"، طارق عقاد، في بيان، اليوم الأحد، إن حصة مساهمي الشركة من أرباح الفترة بلغت 27.8 مليون دولار، بنمو نسبته 118.2% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي الايرادات الشركة في الاشهر التسعة المنتهية في أيلول 2021 حوالي 822 مليون دولار، بنمو 24.5% على أساس سنوي.

و"أيبك" شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين، وتتوزع استثماراتها على قطاعات: التصنيع، والتجارة والتوزيع، والخدمات، في كل من: فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات، والعراق، وتركيا، من خلال مجموعة شركاتها التابعة، بعدد موظفين يتجاوز 2600 موظف.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: صاروخ سوري وصل تل أبيب يُشعل رأس قائد القوات الجوية الإسرائيلية شيبا

التنمية الاجتماعية تتحدث عن آخر مستجدات صرف مستحقات الشؤون

الجهاد الإسلامي تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة النخالة مع وزير المخابرات المصرية

إستمرار انخفاض سعر صرف الدولار

أول ظهور علني لقائد طالبان هبة الله أخوند زاده

بعد زيارة نفتالي بينت.. روسيا تنوي إجراء مباحثات مع قيادة السلطة الفلسطينية

السعودية تكشف عن سير محادثاتها مع إيران.. وأصول الأزمة مع لبنان.. ما علاقة حزب الله؟

الأخبار الرئيسية

معروف: التوافُق مع جمعية أصحاب المخابز على إبقاء نفس سعر ربطة الخبز مع تخفيف وزنها

5 وفيات و237 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الجهاد الاسلامي : تسهيلات مصرية كبيرة لغزة ...

بينيت : لا يمكن إقامة دولة فلسطينية والفلسطينيون "مجرد موضوع آخر" بالمحادثات مع قادة عرب

غانتس يصدر تعليمات لحزمة ثانية من التسهيلات للفلسطينيين وهي كالتالي ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية