31.4 مليون دولار أرباح "أيبك" في 9 أشهر

رام الله / سما /

أعلنت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك"، أنها حققت صافي ارباح بعد الضريبة، بلغ 31.4 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بزيادة 96.7% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك"، طارق عقاد، في بيان، اليوم الأحد، إن حصة مساهمي الشركة من أرباح الفترة بلغت 27.8 مليون دولار، بنمو نسبته 118.2% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي الايرادات الشركة في الاشهر التسعة المنتهية في أيلول 2021 حوالي 822 مليون دولار، بنمو 24.5% على أساس سنوي.

و"أيبك" شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين، وتتوزع استثماراتها على قطاعات: التصنيع، والتجارة والتوزيع، والخدمات، في كل من: فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات، والعراق، وتركيا، من خلال مجموعة شركاتها التابعة، بعدد موظفين يتجاوز 2600 موظف.