قطامي: الصناديق العربية تعتمد تمويل 150 مشروعا لصالح فلسطين

رام الله / سما /

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي، عن اعتماد اللجنة الإدارية لصندوق الأقصى تمويل 150 مشروعا لصالح فلسطين بقيمة 31،5 مليون دولار تقدمت بها هيئة الصناديق، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية.

وقال قطامي إن اعتماد اللجنة جاء خلال اجتماعها الـ83 الذي عقدته عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة "فيديو كونفرنس"، اليوم الأحد، برئاسة رئيس اللجنة حمد البازعي، مشيرا إلى أن المشاريع الممولة من مخصصات الصناديق العربية والإسلامية ستشمل تطوير قطاع البنية التحتية للهيئات المحلية والمخيمات الممثلة بتأهيل الشوارع الداخلية، وإنشاء وتوسعة خطوط المياه والكهرباء، وشبكات الصرف الصحي والمياه.

وأوضح أنه قدم خلال الاجتماع مقترح تمويل مشروع طريق نابلس الدائري والذي يجري حاليا العمل على دراسته من قبل اللجنة الإدارية لصندوق الاقصى تمهيدا لتمويله مرحليا خلال السنوات القادمة، إضافة إلى تمويل عدد من المشاريع التطويرية الأخرى لصالح المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس.

وبين قطامي أن التمويل الحالي يضاف إلى مبلغ آخر تم اعتماده مطلع العام الجاري بقيمة 19.450 مليون للمرحلة الأولى من التخصيصات لصالح قطاعات الصحة، التعليم والأشغال في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس الشريف.