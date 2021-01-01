الخارجية: تصريحات "بينيت" إمعان في الاستعمار ومعاداة السلام

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن مواقفه المعادية للسلام ومعارضته لإقامة دولة فلسطينية تشكل تحديا للإجماع الدولي وخارجة عنه، وانتهاكا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي".

وأدانت الوزارة، في بيان، الموقف المتعنت الذي أعلنه بينيت في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الأحد، واعتبرتها امعانا في التمرد الاسرائيلي الرسمي وانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، واستخفافا بالمطالبات والمواقف الدولية، بما فيها الأميركية الداعية لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأشارت إلى "أن هذه التصريحات تعتبر بمثابة وضع العصي في دواليب الجهود الاقليمية والدولية والأميركية الهادفة لإحياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين".